В строительстве должен порешать рынок

Президент России Владимир Путин считает необходимым переходить к рыночным способам регулирования в строительстве.



«Нам нужно добиться того, чтобы у нас не было серьёзных сбоев в объёмах строительства — это задача номер один. В то же время нам нужно обеспечить безусловные интересы граждан, которые не должны страдать от различных схем или даже от отсутствия таковых, от того, с чем связаны риски долевого строительства. Нам нужно от этого уходить и переходить безусловно к современным рыночным способам регулирования в этой сфере», — цитирует его ТАСС.

Глава государства назвал строительство «чрезвычайно важной вещью, очень тонкой и чрезвычайно чувствительной и для экономики в целом, и для строительной отрасли в частности, и для людей».

«Здесь тоже важна поддержка государства, здесь нужны понятные, прозрачные процедуры, объёмы этой поддержки и способы её доведения до отрасли должны быть понятны», — добавил Путин.