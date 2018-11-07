В Ясногорском районе незаконно сжигали мусор

В Ясногорском районе приостановили работу предприятия, незаконно сжигающего мусор.



Жители пожаловались на несанкционированное складирование и сжигание отходов. В ходе выезда представители министерства экологии и природных ресурсов, правоохранители и активисты Общероссийского народного фронта обнаружили в деревне Периково на частной территории, принадлежащей компании, специализирующейся на изготовлении металлических контейнеров и кузовов, несанкционированную свалку площадью в несколько соток и высотой до 4 метров. Там же осуществлялось незаконное сжигание мусора.

По результатам административного расследования министерством был составлен протокол об административном правонарушении в отношении компании в связи с несоблюдением экологических требований при обращении с отходами. Материалы направили в Ясногорский районный суд.

Решением суда приостановлена работа предприятия на 45 суток. За это оно должно ликвидировать нарушения и обеспечить утилизацию отходов должным образом.