В Тульской области арестовали дознавателя за взятку в 5 тысяч рублей

В Плавске возбуждено уголовное дело по факту получения взятки дознавателем (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).



Ночью 14 июня 2018 года дознаватель отдела полиции «Чернский» получил 5 тысяч рублей на расчётный счёт за непривлечение женщины, подозреваемой в краже мобильного телефона, к уголовной ответственности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ и ОРЧ (СБ) УМВД, сообщили в управлении Следственного комитета.

По итогам проводимой в УМВД служебной проверки принято решение об увольнении дознавателя со службы «в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».