В России выросло социальное неравенство

Социальное неравенство в России за 9 месяцев 2018 года выросло по отношению к январю-сентябрю 2017 года.



Его рост был связан с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения, говорится в «Комментариях о государстве и бизнесе», подготовленных экспертами НИУ ВШЭ.

«В 2018 году ситуация с уровнем неравенства пока не определилась до конца. За 9 месяцев неравенство немного выросло по отношению к январю-сентябрю 2017 года. Увеличение неравенства было связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения (4,84 и 3,08% соответственно), что привело к снижению удельного веса доходов», — говорится в документе.