Тульские магазины не смогут возвращать непроданные продукты

Госдума приняла аконопроект, согласно которому торговым сетям будет запрещено возвращать производителям нереализованную продовольственную продукцию со сроком годности до 30 дней.



Так, в частности, устанавливается запрет на заключение между торговыми сетями и поставщиками договоров, содержащих условие о возврате продовольственных товаров, на которые срок годности установлен до 30 дней включительно, либо о замене таких товаров на такие же товары, либо о возмещении их стоимости, за исключением случаев, если иное допускается или предусмотрено законодательством РФ.

Также устанавливается запрет на возмещение расходов, связанных с утилизацией или уничтожением не проданных продовольственных товаров для торговых сетей и для хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров в торговые сети.

Ритейлерам, помимо этого, запрещается навязывать поставщикам продовольственных товаров условия о возврате таких товаров, срок годности на которые установлен свыше 30 дней, за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством РФ. В настоящее время установлен запрет на возврат продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока.

Изменения вносятся в федеральные законы «О развитии сельского хозяйства» и «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».