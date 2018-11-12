Стал известен автор «Тотального диктанта» 2019 года

Автором «Тотального диктанта» 2019 года стал Павел Басинский.



Тексты диктанта будут написаны в детективном ключе и основаны на классических сюжетах, среди них «Моцарт и Сальери» Пушкина, «Мёртвые души» Гоголя, «На дне» Горького и «Зелёная палочка» Толстого.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Её цель ─ дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. В 2018 году диктант написали более 220 тысяч человек в 76 странах.

Акция «Тотальный диктант» состоится 13 апреля. На звание столицы акции претендуют 14 городов, в том числе Вологда, Екатеринбург, Казань, Пенза, Ставрополь, Москва. Победитель определится 2 февраля.