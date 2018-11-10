Дюмин сумел сдержать рост госдолга Тульской области

Госдолг Тульской области составил 18,4 млрд рублей, сообщил министр экономического развития Григорий Лаврухин.



По состоянию на 1 октября сумма долга к общему годовому объёму доходов региона составляет 34%. Около 1,5 млрд рублей — долг по государственным ценным бумагам, 7,2 млрд рублей – кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, 9,7 млрд рублей – кредиты от других бюджетов бюджетной системы России.

С начала работы губернатора Алексея Дюмина госдолг Тульской области вырос на 2,5 млрд рублей. На момент прихода в регион Дюмина госдолг составлял 15,9 млрд рублей. С 1 января 2018 года госдолг снизился на 0,2 млрд рублей.

С августа 2011 года по февраль 2016 года, то есть за время, когда областью руководил Владимир Груздев, госдолг региона вырос с 6,92 млрд рублей более чем в два раза.