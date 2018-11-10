В Киреевске рядом с жилым домом незаконно построили базу стройматериалов

В Киреевске арендатора земельного участка привлекли к административной ответственности за нарушение градостроительного законодательства.



В прокуратуру обратилась одна из жительниц домов, по соседству с которым велась стройка.

Было установлено, что земельный участок имеет разрешённое использование «для строительства базы строительных материалов», однако база площадью 238,51 кв. м была построена без выдачи разрешения местной администрацией.

Постановлением инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору арендатор земли Акопян А. А. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ и оштрафован на 2 тыс. рублей.