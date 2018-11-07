Дюмин предложил рекламировать Тулу на трассах и на билбордах в Москве

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил областному правительству наращивать ресурсы в продвижении региона.



«Необходимо наращивать и использовать дополнительные ресурсы в продвижении Тульской области как туристического направления за пределами региона», — заявил глава региона.

В частности Дюмин предложил разместить информацию о Туле на билбордах в Москве и на федеральных трассах.

«Нужно усилить эту работу, чтобы Тульская область звучала не меньше, чем города Золотого кольца», — подчеркнул он.