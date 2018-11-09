Тульский губернатор подчеркнул важность своих посылов

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что в ближайшее время намерен огласить очередное ежегодное Послание.



В нём, по словам Дюмина, «будут актуализированы прежние и поставлены новые задачи по развитию области».

Он добавил, что содержащиеся в Посланиях задачи должны исполняться. Ранее губернатор высказывал претензии к своим подчинённым, которые не сумели реализовать ряд проектов. В частности, речь шла о нереализованном проекте по строительству второй очереди Восточного обвода.

«Эта работа делается не для галочки. Ещё раз обращаю внимание на то, что все планы и посылы, заложенные в Посланиях, должны неукоснительно выполняться», — подчеркнул Дюмин.