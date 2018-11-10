Как тулякам защититься от обмана на предновогодних распродажах

Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой обмана продавцов на предновогодних распродажах.



По закону продавец обязан своевременно предоставлять потребителю достоверную информацию о товарах.

«Это значит, что покупатель имеет право в доступной форме получить информацию о товарах и условиях их продажи в рамках проводимой магазином „скидочной“ акции». Продавец обязан чётко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции. Только если продавец правильно и доходчиво донесёт информацию до покупателя, между ними не возникнет никаких конфликтных ситуаций», — напомнил Роспотребнадзор.

Аналогичные требования предъявляются и к скидочным картам, которые покупатель получает в дополнение к приобретаемому товару.

«Условия её использования в будущем становятся существенными условиями договора купли-продажи заключенного ранее. Эти условия должны чётко давать представление потребителю, когда и при каких условиях можно этой картой пользоваться", — отмечает надзорное ведомство.

Роспотребнадзор отметил, что товар, приобретённый по акции, подлежит возврату и обмену, как и любой другой. Если он не подошёл покупателю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, человек имеет право обменять его в течение 14 дней, не считая дня покупки.