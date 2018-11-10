МЧС будет проверять тульские торговые центры раз в два года

МЧС повысит категорию риска для торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей со значительного на высокий и будет проводить плановые проверки на таких объектах с 2020 года один раз в два года.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС — главного государственного инспектора по пожарному надзору Рината Еникеева.

«МЧС подготовлен проект постановления правительства о внесении изменений в положение о Государственном пожарном надзоре, согласно которому будет шесть, а не пять категорий риска. Для объектов с массовым пребыванием людей устанавливается высокая категория риска, а не значительная, как сейчас», — сказал он.

По словам Еникеева, изменится и периодичность проверок. Объекты высокого риска будут проверять раз в два года. Ожидается, что постановление правительства будет подписано в этом году, а планирование проверок по новым правилам начнётся уже в 2019 году.

Еникеев добавил, что к пяти существующим категориям риска будет добавлена чрезвычайно высокая, к ней будут относиться социально значимые и опасные объекты, их будут проверять раз в год.

Еникеев отметил, что действующая система проверок зданий с массовым пребыванием людей на соответствие требованиям пожарной безопасности должна быть упрощена для пожарного надзора.

«Сейчас первоочередная задача — упростить процедуру надзорных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, а также процедуру планирования проверок. Это позволит инспектору, если у него в плане проведения проверок значится торговый центр по конкретному адресу, в комплексе проверить все здание вне зависимости, какое количество арендаторов там работает, поменялся собственник или нет», — сказал Еникеев.

Он пояснил, что сейчас на таких объектах действует огромное количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, корпораций, фондов, общественных организаций. И чтобы спланировать проверку здания, надо иметь информацию обо всех юридических лицах, которые владеют, пользуются, распоряжаются имуществом.

В то же время план проверок на следующий год формируется в августе, в него включаются юридические лица, а не сам объект защиты.

«К моменту проверки там могут поменяться и собственники, и арендаторы. И это уже будут не те лица, которые включались изначально в план проверок. Соответственно, пожарный инспектор придет в торговый центр, узнает, что там другой собственник, и он должен развернуться и уйти. Но его задача — исследовать объект, инженерно-технический организм в целом и выдать предписание в случае выявления нарушений», — сказал Еникеев.