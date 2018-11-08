Тульская область вошла в рейтинг протестующих регионов

Центра экономических и политических реформ представил доклад с рейтингом регионов России, где в 2018 году проходили протестные акции.



В число лидеров по количеству протестов попали Санкт-Петербург и Ростовская область, Москва оказалась на 9-м месте.

Тульская область поделила 64-70-е места.

С 1 октября 2017 по 30 сентября 2018 года в России прошло 2526 протестных акций, в прошлом году их было 1479.

Глава ЦЭПРа Николай Миронов в разговоре с РБК объяснил рост числа протестов тем, что до 2018 года они были разрозненными, дробились на множество не связанных друг с другом проблем. В 2018 году социальный протест по поводу пенсионной реформы, роста цен и налогов, охватил всю страну.

46,5% от общего числа протестов касались повышения пенсионного возраста. На протесты обманутых дольщиков пришлось 7%, на «мусорные бунты» — 3,5%.