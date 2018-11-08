Дюмин наградил Федорищева за Тульскую набережную

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил своего первого заместителя Вячеслава Федорищева за проект «Тульская набережная».



Торжественная церемония вручения государственных и региональных наград прошла 8 ноября в Колонном зале Дворянского собрания. Орденом Александра Невского был награждён бывший председатель правительства Юрий Андрианов.

Серебряную медаль «За особый вклад в развитие Тульской области» получил архитектор Тульской набережной Олег Шапиро.

Такую же медаль вручили и «инвестору» тульского завода «Октава», заместителю председателя совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Михаилу Шелкову, давнему другу Сергея Чемезова, гендиректора госкорпорации «Ростех», в состав которой вошёл завод.

Орден Почёт получил ведущий конструктор тульского КБП, автор более 70 технических решений Сергей Сабинин, почётное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» — гендиректор ООО «Взгляд» Игорь Мацура, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — координатор акции «Бессмертный полк» в Туле Елена Гребнева, медаль «Честь и мужество» — замначальника полиции отдела МВД «Плавский», подполковник Александр Савинкин, медали «Трудовая доблесть» III степени — пекарь-мастер Ефремовского хлебозавода Людмила Кузьмичёва и фельдшер Территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи Надежда Кузнецова. Губернатор также отметил храбрый поступок жителя Донского Александра Бородина, который остановил преступника и удерживал его до приезда полиции.