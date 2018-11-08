Авилову внесли представление по просьбе садоводов

Прокуратура Тулы внесла представление в адрес главы городской администрации Евгения Авилова.



Представители садового некоммерческого товарищества «Политехник» сообщили в прокуратуру об установке шлагбаума на автомобильной дороге, находящейся в муниципальной собственности.

Как установлено в ходе проверки, неизвестные лица установили два шлагбаума на улице Низинная в посёлке Горелки и заварили металлические ворота. В результате оказался недоступен проезд для машин скорой медицинской помощи и пожарных автомобилей, а также других служб, физических и юридических лиц, что является нарушением №257-ФЗ.

Кроме того принадлежащая Туле на праве собственности дорога общего пользования территориально оказалась в границах земельного соседнего участка (земли общего пользования садового товарищества «Роса»).

Однако администрацией Тулы оценки этим фактам до настоящего времени не дано, мер по устранению нарушений закона и направлению заявления в суд не принято, сообщили в облпрокуратуре.

8 ноября прокурор Тулы внёс представление в адрес главы горадминистрации Евгения Авилова с требованием организовать беспрепятственное передвижение по дороге и направить в суд заявление о признании отсутствующим права собственности на используемые СТ «Роса» за пределами участка земли, предоставленные под коллективные сады.