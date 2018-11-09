Роман Прасков начал чистки в тульской администрации

Девять должностных лиц администрации Тулы привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.



Как установила прокурорская проверка, муниципальные служащие допускают многочисленные нарушения при предоставлении справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в части отражения достоверных, полных сведений о недвижимом имуществе, находящемся в собственности, в пользовании, а также открытых лицевых счетов в коммерческих организациях.

В связи с этим в адрес главы администрации Тулы Евгения Авилова внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, после рассмотрения которого нарушения устранены, а девять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.