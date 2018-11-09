Дюмин поздравил калужан с окончанием татаро-монгольского ига

8 ноября в Калуге прошёл фестиваль, посвящённый 538-й годовщине победного окончания Великого стояния на реке Угре 11 ноября 1480 года.



В связи с торжествами по случаю окончательного освобождения Руси от татаро-монольского ига, свои поздравления с праздником Калуге направили руководители различных регионов, в том числе губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Это судьбоносное событие занимает особое место в истории становления нашей страны. Оно напоминает нам о патриотизме и силе духа русского народа, отстоявшего своё Отечество», — отметил Дюмин.

Стояние на реке Угре — военные действия в 1480 году между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III. По мнению большинства советских и российских историков, положило конец монголо-татарскому игу на севере и северо-востоке Руси, где оно держалось дольше всего и где шёл процесс становления единого Русского государства, которое стало полностью независимым.