Агеев возглавил комиссию, оценивающую эффективность местной власти, Шерина оттуда исключили

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс изменения в состав экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления.



Из состава комиссии был выведен Валерий Шерин, который недавно стал председателем регионального правительства.

Комиссию возглавил зампред правительства, министр внутренней политики и развития местного самоуправления Антон Агеев.

Вместо ушедшей на пенсию Нонны Кузнецовой в состав комиссии включена консультант отдела регистра и экспертизы нормативно-правовых актов Ольга Коновалова, также включён замминистра внутренней политики Максим Шишкин.