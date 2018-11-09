По факту сбыта небезопасной икры в Туле возбуждено уголовное дело

В Зареченском округе Тулы возбуждено уголовное дело по факту сбыта икры различных пород рыб в заводской упаковке, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).



Как сообщили в управлении Следственного комитета, вечером 19 октября сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД была произведена контрольная закупка продукции. По результатам исследований, проведённых ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области», было установлено, что изъятая продукция не отвечает требованиям безопасности и представляет потенциальную угрозу здоровью человека. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления и виновных лиц.

Ранее глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что сотрудникам УАТН надо активнее сотрудничать с полицией, чтобы контрафактную «икру» при её обнаружении изымали у продавцов.

Напомним, небезопасную икру в розничной продаже с возможностью дегустации обнаружили жители Тулы, которые сообщили о таких «торговых точках» в разных округах города. Впоследствии о продаже икры сообщали жители Алексина и Новомосковска. Известно, что фальсификат также распространяли и в Калуге, куда, по словам местных властей, «икру» завезли именно из Тулы.

Как уточнили в прокуратуре Тулы, в период с 19 октября по 2 ноября в Центральном, Пролетарском, Зареченском, Советском и Привокзальном округах сотрудниками управления по административно-техническому надзору был составлен 21 протокол за незаконную торговлю.