Альховик спешит на помощь

Депутат Тульской областной Думы, афганец, казачий атаман Алексей Альховик пообещал помочь с благоустройством тротуара пруда в Городском переулке.



К нему на приём обратилась тулячка Клавдия Алифанова, которая попросила сделать тротуар от улицы Рязанской к 54-й школе на улице Волоховской. Как рассказала жительница, каждое утро дети с родителями идут к школе по проезжей части, так как тротуар отсутствует.

Также тулячка попросила привести в порядок запущенную территорию и благоустроить небольшой пруд. Альховик выехал вместе с ней на место и взял вопросы на контроль для дальнейшего решения, сообщили в облдуме.