62% творога в России не отвечает требованиям качества

Доля фальсификата молочной продукции на российском рынке молочной продукции составляет 8-12%, сообщил Минсельхоз.



Речь идёт о продуктах, в которых заявленные в составе компоненты заменены на более дешёвые, например, молочный жир — растительным, натуральное молоко — сухим.

62% творога, 36% сливочного масла и 20% молока в стране не соответствуют требованиям качества, свидетельствуют данные регулярных мониторингов.

Чтобы решить проблему некачественных молочных продуктов на полках магазинов, предлагается создать единую информационную систему прослеживаемости продукции. Основой для неё должна стать действующая информационная система по ветеринарии, которую администрирует Россельхознадзор. Анализ её данных должен становиться основой для принятия надзорными органами управленческих решений, прежде всего, по вопросам контрольно-надзорных мероприятий.