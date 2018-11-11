В России могут ввести новую систему техосмотра автомобилей

В России разрабатывается новая система техосмотра автомобилей, которая будет привязана к пробегу и авариям транспортных средств, пишет «Коммерсантъ».



По словам директора департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Бориса Ионова, для техосмотра автомобилей предлагается индивидуальная программа, которая будет основываться на характеристиках транспорта, данных о ДТП, «страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях». При этом на основе анализа может быть построена хорошая либо плохая история.

«Разумеется, сначала надо создать условия. В системе ЭПТС должна накопиться определённая история автомобилей, на это может уйти несколько лет», — добавил Ионов, отметив, что создание новой системы потребует внесения изменений в закон о техосмотре и другие нормативные акты.

В августе правительство России внесло в Госдуму законопроекты о совершенствовании системы техосмотра транспортных средств.