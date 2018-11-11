Член ОП РФ: В регионах чиновники средней руки ведут себя чрезмерно важно, вальяжно и дискредитируют государство

Член Общественной палаты России Александр Малькевич заявил о намерении подготовить предложения для обновления этического кодекса госслужащих.



Он отметил, что общественники всё чаще фиксируют «гигантские провалы» в области связей с общественностью в госорганах.

«Из многих регионов приходят сигналы о том, что чиновники средней руки там ведут себя чрезмерно важно, вальяжно и постоянно дискредитируют все усилия государства по реальной работе для людей. Таким людям не место на госслужбе. Чиновники должны думать, что говорить, когда говорить и кому говорить!», — подчеркнул Малькевич.

Ранее директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с молодёжью Кировграда заявила, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители», поскольку государство «не просило родителей их рожать».

«Назрел вопрос о корректировке этического кодекса поведения госслужащих. Думаю, в ближайшее время мы займёмся сбором предложений по обновлению кодекса, а затем предложим и формы наказания чиновников за нарушение его положений», — добавил Малькевич.