Туляки смогут следить за качеством продуктов

В России может появиться государственная система контроля за качеством продукции — по аналогии с той, что сейчас существует на алкогольном рынке.



По данным «РБК», глава правительства Дмитрий Медведев дал уполномоченным органам поручение «проработать вопрос об унификации и обеспечении совместности информационных систем». Исполнять его будут Минкомсвязь, Минсельхоз, Минпромторг, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

По словам курирующего сельское хозяйство вице-премьера Алексея Гордеева, создание такой системы позволит не только следить за качеством продуктов, но и создаст условия для честной конкуренции и поддержки добросовестных предпринимателей.

Предполагается, что получать данные о продуктах из системы сможет не только государство, но и любой желающий. Инициаторы создания проекта описывают принцип его работы как контроль «от поля до прилавка» и рассчитывают, что нововведение позволит России войти в число лидирующих мировых производителей экологических продуктов.