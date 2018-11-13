Средняя взятка в России в три раза больше, чем в Тульской области

Следственный комитет назвал среднюю сумму взятки в России.



В первом полугодии 2018 года средняя сумма получения взятки (ст. 290 УК РФ) составила 451 тыс. рублей, из них средняя сумма получения взятки в особо крупном размере — в пределах 7 млн рублей.

Средняя сумма дачи взятки (ст. 291 УК РФ) составила 434 тыс. рублей, в особо крупном размере — в пределах 11 млн рублей. Средняя сумма мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК РФ) — 2715 рублей.

В 2018 году СКР расследовал 1440 преступлений получения взяток и 1174 преступления дачи взяток.

В Тульской области, по данным УМВД на март 2018 года, средний размер взятки составляет около 150 тыс. рублей.