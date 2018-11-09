Прокуратура усомнилась в эффективности тульской полиции

9 ноября в прокуратуре Тульской области на оперативном совещании обсудили вопросы возмещения ущерба, причинённого преступлениями.



В совещании приняли участие руководители управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры области, городские и районные прокуроры, руководители территориальных следственных органов и органов дознания УМВД.

Как было отмечено, за 10 месяцев 2018 года по уголовным делам общая сумма причинённого ущерба превысила 1,5 млрд рублей, однако из этой суммы возмещено только 48,3%, что ниже аналогичного показателя 2017 года.

«В ряде структурных подразделений УМВД России по Тульской области не принимается весь предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством комплекс мер, направленных в ходе расследования преступлений на возмещение потерпевшим причинённого ущерба. При расследовании уголовных дел не в полном объёме принимаются обеспечительные меры, в том числе по наложению ареста на имущество обвиняемых, направлению запросов в регистрирующие органы и кредитные организации. В этом направлении должным образом не организован и не проводится ведомственный контроль, не скоординированы действия следователей и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность», — сообщили в облпрокуратуре.

На совещании от руководителей территориальных следственных органов и органов дознания УМВД было потребовано незамедлительно принять исчерпывающие меры, направленные на обеспечение прав потерпевших от преступлений на компенсацию причинённого ущерба.