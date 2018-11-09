В Туле появится фонтан с секретом

В администрации Тулы под председательством Евгения Авилова обсудили проекты благоустройства общественных пространств.



Как стало известно, на улице Каминского территорию разделят на пешеходную зону и зону отдыха, установят там скамейки, постелят рулонный газон и высадят деревья, также будет оформлен подземный переход.

В сквере на улице Кирова предложено установить открытую сцену, обустроить детскую и прогулочные зоны, сделать площадку для занятий воркаутом. Также заменят забор по периметру сквера на ограждения безопасности со стороны проезжей части и зелёный забор внутри сквера.

Как сообщили в горадминистрации, в сквере будет действовать фонтан с секретом — в его конструкции предусмотрят специальную игровую функцию.