Косую Гору облагородят по дендроплану

Глава администрации Тулы Евгений Авилов заявил о необходимости облагородить территорию вокруг памятника танку в посёлке Косая Гора.



Для этого составят дендроплан с эскизом озеленения. Вокруг памятника заасфальтируют пешеходные дорожки, уложат газон, оформят цветочные композиции и высадят зелёные насаждения.

В планах также установить вокруг памятника баннеры с изображением танков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Планируется завершить благоустройство территории монумента к 9 мая 2019 года.