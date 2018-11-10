В Щёкино присяжные признали виновным мужчину, который до смерти заколотил сожительницу

В Щёкинском районном суде коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу о причинении женщине тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности её смерть.



32-летний мужчина неоднократно избивал свою 34-летнюю сожительницу, а 14-15 мая он нанёс множественные удары кулаками в жизненно важные органы. От полученных телесных повреждений женщина скончалась 16 мая в больнице.

Следующее судебное заседание, на котором будут проведены прения сторон, с учётом состоявшегося обвинительного вердикта, назначено на 12 ноября.