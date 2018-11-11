Тульская «Башенка» похитила 5 млн рублей, собранные за электроэнергию с жителей

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении руководителей управляющей компании «Башенка».



Установлено, что в феврале 2016 года между «Башенкой» и «ТНС энерго Тула» заключён договор на снабжение электрической энергией.

Однако в период с 1 января 2017 года по 30 сентября 2018 года управляющая компания денежные средства ресурснабжающей организации за потреблённую электроэнергию не перечислила. Ущерб превысил 5 млн рублей.

8 ноября было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путём обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).