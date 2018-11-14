В России предлагают скрывать информацию о слабости российского оружия

Неработоспособность российского оружия предложили скрыть от россиян.



Публичные заявления о неэффективности российского оружия нежелательны, поскольку не поднимают боевой дух и не укрепляют обороноспособность страны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Парламентарий добавил, что для СМИ он бы «не стал озвучивать подобную информацию, которая не всегда может соответствовать действительности». По мнению Шерина, российские ракеты по своим тактико-техническим характеристикам «абсолютно превосходят аналоги, которые имеются у нашего вероятного противника — блока НАТО», пишет «Коммерсантъ».