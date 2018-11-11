Тульская область выделила средства на ремонт протекающей крыши Ревякинского ДК

Правительство Тульской области выделило субсидию Ясногорскому району на ремонт кровли здания Ревякинского ДК.



На проведение работ по программе «Народный бюджет» из областного бюджета будет направлено 648 тыс. рублей.

Ранее мы публиковали письмо жителей, в котором они рассказали, что кровлю уже ремонтировали за народный бюджет, однако подрядчик сделал свою работу ненадлежащим образом, администрация не подписала акт о выполненных работах, в результате дело дошло до суда, который затянулся на два года и не завершился до сих пор. Тем временем дети вынуждены заниматься в протекающих помещениях.