Лучин рассказал, в чём проблема с «бывшими охранниками Путина»

Тульский политолог, бывший замминистра внутренней политики Александр Лучин заявил, что таких людей, как губернатор Алексей Дюмин, «невозможно выпустить из-под колпака спецслужб», потому что они «слишком много знают».



«Проблема с назначениями бывших охранников президента в том, что они много знают. Первый аспект, это личная жизнь президента. Какие там есть тайны не знаю, но наверняка они есть. Второй наиболее важный аспект, это безопасность президента.

Нет, речь не о постановке режима безопасности на объекте, или личной охране, тут наоборот все понятно. Выездная группа, подготовительные мероприятия, дальний и ближний круг, личная охрана. А вот действия на случай ядерной угрозы это самая охраняемая тайна. И посвещенные в эти секреты старшие офицеры являются секретоносителями высшей категории. Такие люди не могут просто взять и уйти в отставку. Встает вопрос их контразведывательной обеспеченности, а это охрана такого спецсубъекта, и другие мероприятия.

Поэтому таких людей невозможно выпустить из под колпака спецслужб. Но встает вопрос трудоустройства, ведь надо обеспечить такую должность, на которой его будут охранять и сотрудник будет под должным присмотром. И список таких должностей не очень обширен. Это в первую очередь силовые министерства, оборонные госкорпорации и конечно губернаторы. Вот поэтому так», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Напомним, губернатор Тульской области Алексей Дюмин был офицером охраны, замначальником управления Службы безопасности президента ФСО России.