Главный следователь области проведёт личный приём граждан в Суворове

15 ноября руководитель управления Следственного комитета по Тульской области Александр Стариков проведёт приём граждан в Суворове.



Прием будет осуществляться с 11:00 до 13:00 мск в здании Суворовского межрайонного следственного отдела: Суворов, ул. Суворова, 5А. Гражданам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Предварительная запись по телефонам 8 (4872) 30-49-06, 8 (4872) 30-49-43 (аппарат следственного управления), 8 (487-63) 2-81-20, 8 (487-63) 2-07-83 (следственный отдел).

Следственное управление принимает заявителей по обращениям, заявлениям, жалобам, касающимся предварительного следствия по уголовным делам и материалам проверок, которые находятся в производстве следователей следственного управления и территориальных следственных отделов; по жалобам на действия сотрудников аппарата следственного управления и территориальных следственных отделов; по сообщениям о совершенных или готовящихся преступлениях, сообщили в пресс-службе СУ СК.