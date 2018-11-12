В Узловском районе 4 га земли сельскохозяйственного значения перевели в промышленную категорию для размещения здесь полигона твёрдых бытовых отходов.



Соответствующее распоряжение №708-р 9 ноября 2018 года подписал председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Новый полигон разместится в МО Партизанское, в 2 км от деревни Большая Россошка. В документе сообщается, что изменение назначения земельного участка сделано по ходатайству администрации Узловского района.

Напомним, ранее стало известно о размещении мусорного полигона на границе подмосковного округа Кашира и Венёвского района. По оценкам экологов, это негативно скажется на сельхозпроизводстве и природе Венёвского района, в частности, стоки от полигона могут загрязнить источник «12 ключей».