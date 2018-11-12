В тульский суд подали 170 исков к предприятию, задолжавшему сотрудникам около 7 млн рублей

В Туле возбуждено уголовное дело о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев работникам ЗАО «Этон-Энергетик».



Было установлено, что в период с ноября 2016 года по март 2018 года руководителем не выплачивалась зарплата шести работникам на сумму 50-126 тыс. рублей, а также другим работникам предприятия. 9 ноября по материалам прокурорской проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК, по уголовному делу назначена и проводится бухгалтерская экспертиза, производится допрос потерпевших, изъята и исследуется документация.

По информации облпрокуратуры, всего в защиту трудовых прав работников предприятия было направлено в суд 170 исковых заявлений о взыскании 6,8 млн рублей. Исковые заявления судом рассмотрены и удовлетворены, исполнение решений контролируется прокуратурой.