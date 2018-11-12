14 ноября Дюмин обратится к депутатам и чиновникам с посланием

14 ноября в 12:00 мск губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратится с ежегодным Посланием к депутатам областной Думы, чиновникам и жителям региона.



Он подведёт итоги 2018 года и озвучит задачи на 2019 год.

При оглашении Послания будут присутствовать члены Совета Федерации, депутаты Госдумы РФ, члены экспертного совета при губернаторе, представители промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, спорта, члены совета муниципальных образований, старосты сельских поселений, представители СМИ и общественности.

Прямую трансляцию выступления Дюмина будет транслировать телеканал «Первый Тульский».