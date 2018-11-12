Прокуроров защитят бронежилетами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о средствах личной защиты прокуроров.



Документом утверждается перечень типов и моделей данных спецсредств. Так, в него входят средства раздражающего действия, а также жилеты 1-5 классов защиты и шлемы 1-3 классов защиты. Все эти предметы будут отечественного производства.

Как говорится в распоряжении, финансирование обеспечения прокуроров данными материалами будет осуществляться «в пределах бюджетных ассигнований», предусмотренных Генпрокуратуре РФ в федеральном бюджете.