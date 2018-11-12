Содержание тысячи госслужащих за 9 месяцев обошлось Тульской области минимум в полмиллиарда рублей

За 9 месяцев 2018 года Тульская область потратила на содержание государственных гражданских служащих 492 млн рублей.



Это фактические затраты без учёта начислений на выплаты по заработной плате и оплате труда лиц, замещающих государственные должности.

На содержание аппарата Тульской областной Думы (62 человека) затратили 32,7 млн рублей, аппарата правительства Тульской области и органов исполнительной власти (731 человек) — 367,5 млн рублей, аппарата облизбиркома (63 человека) — 23,4 млн рублей, аппарата Счётной палаты (26 человек) — 13 млн рублей, аппарата уполномоченных (5 человек) — 2,5 млн рублей, аппарата мировых судей (164 человека) — 52,6 млн рублей.

Затраты облбюджета на работников государственных учреждений (51 884 человека) составили 6,6 млрд рублей без учёта начислений на выплаты по заработной плате и средств обязательного медицинского страхования.