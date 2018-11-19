На спецодежду денег не хватило

На котельных в Узловой сотрудникам «Региональной генерирующей компании» не выдали спецодежду, обувь, костюмы для защиты от повышенных температур, перчатки, лицевые защитные щитки и фильтрующие средства для органов дыхания.



Они пожаловались на нарушение прав в прокуратуру. Проверка показала, что компания не выполняла свои обязательства — все операторы котельных работали без соответствующего снаряжения в опасных условиях.

Гендиректору ООО «РГК-Тула» внесли представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства об охране труда.