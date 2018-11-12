В Год театра Тула крупно пофестивалит

В 2019 году, который объявлен в России Годом театра, в Тульской области запланирован ряд фестивалей.



Открытие Года театра состоится 13 декабря 2018 года. В этот день в Чекалине Суворовского района выступят артисты Большого театра. Во всех театрах региона состоятся показы спектаклей, экскурсии по театральным цехам, мастер-классы и тренинги.

25 декабря в Тульском академическом театре драмы организуют творческое мероприятие «Весь мир – театр» с участием всех профессиональных театров региона.

Как рассказала министр культуры Татьяна Рыбкина, в 2019 году в Тульской области пройдёт ряд масштабных театральных фестивалей. В мае состоится фестиваль «Будем жить», который объединит театры из городов-героев. Тульский академический театр драмы и Белорусский государственный музыкальный театр проведут совместный международный музыкально-театральный фестиваль «Шедевры мирового искусства в Тульском кремле».

Будут организованы международные фестивале «Толстой Weekend» и «Театральный дворик», межрегиональный фестиваль «Бежин Луг». В конце сентября область в рамках российско-финляндского форума в Туле состоится театральный марафон «Российский театр – XXI век», посвящённый тематике фольклорного театра как языка диалога культур. Продолжат традиционный гастрольный обмен между театрами. Будут развивать акцию «Всей семьёй в театр» — дети из многодетных малоимущих семей смогут бесплатно посетить спектакли.

По словам министра, по федеральным проектам «Театры – детям» и «Культура малой Родины» детские театры и театры малых городов будут оснащены новым техническим оборудованием — всего на 21 млн рублей. Поддержку получат ТЮЗ, театр кукол, Новомосковский драматический театр и Узловский молодёжный театр. Также правительство Тульской области предоставит театральным коллективам гранты на общую сумму более 2 млн рублей.