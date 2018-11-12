Жителя Дубны посадили за лесную находку

Одоевский районный суд вынес приговор 39-летнему жителю Дубны.



Мужчина обвинялся в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Суд установил, что в сентябре 2017 года обвиняемый нашёл в лесу обрез двуствольного гладкоствольного ружья 16-го калибра модели «Б», а в ноябре того же года обнаружил в овраге металлическую банку с бездымным пластинчатым порохом.

По совокупности преступлений назначил дубенцу наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселения со штрафом в размере 10 тысяч рублей.