Туляк украл в «Макси» джинсы, кеды, бумажник, серьги, женскую одежду и сумочку

22-летний житель Тулы осуждён за кражу промтоваров в торговом центре «Макси».



Суд установил, что 24 сентября 2018 года в период с 14:26 до 14:39 мск мужчина, находясь в одном из бутиков, взял со стеллажей двое джинсов, кеды, две упаковки носков, бумажник, прошёл в примерочную, снял со всех товаров антикражные элементы и положил в свою сумку и вышел из бутика. Ущерб составил 2561 руб.

В тот же день в период с 14:50 до 15:13 мск в другом бутике он похитил предметы женской одежды и обуви, повязку для волос сумочку и серьги — всего на 3820 руб.

В ходе расследования уголовного дела всё имущество было изъято. Судом преступнику назначен штраф в размере 25 тыс. рублей.