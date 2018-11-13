Дюмин перенёс своё послание

Послание губернатора Тульской области Алексея Дюмина перенесли на день вперёд.



Оно состоится 15 ноября в 12:00 мск. Мероприятие будет транслировать телеканал «Первый Тульский».

При оглашении Послания будут присутствовать депутаты Тульской областной Думы, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы РФ, члены экспертного совета при Губернаторе Тульской области, представители промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, спорта, члены совета муниципальных образований, старосты сельских поселений, а также приглашённые представители СМИ и общественности.