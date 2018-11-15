Тульского узбека осудили за унижение сотрудника полиции

В Туле 25-летний гражданин Узбекистана осуждён за публичное оскорбление полицейского.



Суд установил, что 14 июня 2017 года Шамширбек Суюнбоев находился возле кафе на улице Кутузова и выражался в адрес прохожих грубой нецензурной бранью, за что был доставлен в отдел полиции «Криволученский» для составления административного протокола.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в здании отдела полиции, Суюнбоев, недовольный действиями сотрудников полиции, неоднократно, используя грубые, нецензурные, унижающие честь и достоинство личности слова, оскорбил помощника оперативного дежурного, унизив его честь и достоинство как представителя власти, сообщили в облпрокуратуре.

В суде обвиняемый признал свою вину и извинился полицейским. Суд назначил Суюнбоеву штраф в размере 25 тысяч рублей.