Тульский губернатор объявил благодарности работникам пресс-службы облправительства

Губернатор Тульской области объявил благодарности сотрудникам своей пресс-службы «за активное участие и проведение мероприятий в честь Дня города Тулы и Дня Тульской области».



Соответствующее распоряжение от 13 ноября 2018 года размещено на портале региональных правовых актов.

Благодарности удостоились начальник управления пресс-службы аппарата правительства Тульской области Ольга Кирюнина, главный советник управления пресс-службы Кристина Воробьёва, референты управления пресс-службы Антон Губарев, Евгений Синькевич и Андрей Лыженков, корреспондент «Тульских Известий» Анастасия Сивущина и Павел Чесалин (должность не указана).