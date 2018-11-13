Тула и Новомосковск попали в рейтинг 150 городов России по качеству дорог и доступности парковок.



Его составил портал «Домофонд» на основании оценок местных жителей. Респондентам было предложено оценить утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своём районе» по шкале от 1 до 10, где «1» означает «полностью не согласен», а «10» — «полностью согласен».

Для каждого города был рассчитан средний балл, который показывает, насколько жители страны довольны состоянием дорог и парковок.

В десятку лидеров вошли Грозный, Геленджик, Тюмень, Нальчик, Абакан, Анапа, Майкоп, Сочи, Калининград и Армавир. Тула заняла в рейтинге лишь 83-е место, Новомосковск — 135-е.

В целом россияне оценивают состояние городской дорожной сети и парковки в своих районах довольно низко — на 4,5 балла из 10, отмечают исследователи.