Специалисты РИА «Новости» опубликовали рейтинг регионов с самой доступной арендой жилья.



Исследование построено на базе данных Росстата за 2018 год. Также были учтены арендные ставки по каждому субъекту.

Доступность аренды жилья определяется долей семей, которые могут снять двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. При этом, 70% средств, остающиеся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, она тратит на аренду жилья, 30% на прочие расходы.

Наибольшая доля семей, которые могут позволить себе снять квартиру и осуществлять при этом повседневные расходы, зафиксирована в Ямало-Ненецком (53,9%) и Ханты-Мансийском (52,6%) автономных округах.

В десятку регионов также попали Санкт-Петербург, Кемеровская область, Ленинградская область, Мурманская область, Иркутская область, Чукотский автономный округ, Тюменская область, Республика Коми.

Тульская область оказалась на 39-м месте. В нашем регионе 34,9% семей могут позволить себе жить на съёмной квартире. При этом семейный доход должен составлять 66,8 тыс. рублей.