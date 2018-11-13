Тульская администрация в три раза открытее тульского правительства

Проектный центр «Информетр» представил рейтинг официальных сайтов высших региональных органов власти за 2018 год.



Эксперты проанализировали, как региональные власти исполняют указы президента, законы и методические рекомендации Открытого правительства.

«При разработке аудита, мы опирались на три принципа. Первый — Общественная полезность. Это значит, что требования, предъявляемые органам власти во время аудита, должны быть значимыми для граждан и быть потенциально полезными для их взаимодействия с властью. Второй принцип — Актуальность исследования. Оно должно соответствовать современным трендам в сфере открытости власти. Наконец третий — Соответствие российским нормативно-правовым актам и методическим рекомендациям в этой сфере. Иными словами, требования должны быть адекватны реальному политическому курсу государства в области информационной открытости», — рассказали составители рейтинга.

Официальные сайты региональных правительств проверяли на соответствие №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», указу президента РФ №548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», перечню поручений президента РФ по итогам заседания Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России от 23 января 2013 года, приказу Минфина России от 22.09.2015 №145н, методическим рекомендациям по внедрению принципов и механизмов открытого государственного управления в субъектах РФ.

Были выделены три группы требований (22 параметра оценки): планы органа власти, отчёты органа власти, информация об участии граждан в деятельности органа и инструменты участия.

В пятёрку лидеров вошли администрация Томской области, правительства Калужской области, Республики Башкортостан, Ростовской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Их сайты соответствуют требованиям на 100%. Правительство Тульской области заняло 50-е место — оказалось, что по итогам всех модернизаций сайт «Туларегион» соответствует требованиям открытости всего на 22,6%.

Были проанализирована и муниципальная открытость администраций городов с численностью постоянного населения от 100 тысяч человек (кроме городов федерального значения). Здесь уже учитывался «умный» потенциал муниципалитета: учёт мнения населения и негосударственных организаций, планирование (экономическое и градостроительное), контроль развития (наличие индикаторов роста), экономия и баланс (распределение ресурсов в соответствии с приоритетами), доверие всем участникам процесса управления городом и средой, цифровизация процессов.

Официальные сайты городских администраций проверяли на соответствие №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», методическим рекомендациям по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, приложению №1 к Методике мониторинга и оценки открытости федеральных органов исполнительной власти (утв. протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 26.12.2013 г. №АМ-П36-89пр).

Администрация Тулы показала открытость в 65,5% и заняла 26-е место. В лидерах оказались администрации Нижнего Тагила, Сочи, Новошахтинска, Рыбинска, Новосибирска, Нижневартовска и Таганрога.