В России не хватает колоний для силовиков

Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил о нехватке колоний для осужденных силовиков.



По его словам, только в этом году были открыты две такие колонии «и они уже заполнены».

«Есть колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним. Я скажу больше. Количество колоний для простых людей, которые не связаны с правоохранительными органами, сокращается и сокращено значительно. Но резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников. В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше. Это какая-то тенденция, видимо идёт борьба с коррупцией, идёт очищение, или что-то еще, но колонии для бывших сотрудников сейчас открываем всё новые и новые», — сказал Максименко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Чиновник также рассказал, что когда он пришёл работать в систему ФСИН в 2012 году в колониях отбывали наказание около миллиона заключённых.

«А сейчас их 472 тысячи. За шесть лет количество заключенных снизилось более чем в два раза», — приводит слова Максименко «РБК».